Gladson Cameli faz balanço da gestão e debate metas com equipe de governo

Em um encontro bastante produtivo, o governador Gladson Cameli se reuniu, neste sábado, 9, com sua equipe de secretários, diretores e presidentes dos órgãos públicos estaduais para avaliar os avanços alcançados pelo governo do Acre, desde 2019, e ainda tratar sobre o plano de metas traçado para os próximos meses. São investimentos milionários, que tem como principal objetivo melhorar a vida da população.

Ao fazer uso da palavra, Gladson lembrou dos compromissos firmados perante a sociedade e já cumpridos durante sua gestão. Um dos pontos levantados pelo governador diz respeito a retomada e conclusão de obras que estavam paradas há vários anos.

“Temos trabalhado muito para atingir nossos objetivos. Conseguimos inaugurar a verticalização do Pronto-Socorro de Rio Branco, a UPA de Cruzeiro do Sul e também concluímos as obras do Into depois de dez anos. Esses são apenas alguns exemplos daquilo que prometemos para o nosso povo. Recentemente, retomamos outras obras paralisadas, que somam R$ 120 milhões em investimentos”, afirmou.

A Saúde tem sido o principal desafio do atual governo. Há mais de um ano, o mundo passa pela maior crise sanitária da história. Desde o início da pandemia de Covid-19, o Acre tem combatido o vírus e priorizado salvaguardar vidas.

Em tempo recorde, o governo construiu dois hospitais de campanha e multiplicou por cinco o número de unidades de terapia intensiva (UTIs). O foco do momento é a campanha de vacinação contra a Covid-19, que tem recebido atenção especial por parte do Estado na distribuição do imunizante aos 22 municípios.

A administração de Gladson Cameli também fez história na Educação ao anunciar uma nova refeição na merenda escolar para cerca de 160 mil alunos da rede pública, que também serão contemplados com a distribuição gratuita do fardamento, assim que as aulas presenciais retornarem.

Já na área da Segurança Pública, os indicadores apontam forte redução da criminalidade. Isso é resultado de audaciosos investimentos realizados pelo governo acreano. Destaque para a contratação de quase mil novos policiais civis e militares, aquisição de novas viaturas, armamento e demais equipamentos para o uso desses profissionais.

Obras de infraestrutura são prioridade do governo

O governo do Estado já iniciou grandes obras de infraestrutura e se prepara para dar mais ordens de serviço. Na regional do Alto Acre, a construção do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia é uma realidade. Orçado em R$ 60 milhões, o novo contorno da BR-317 terá 10,3 quilômetros de extensão e uma nova ponte sobre o Rio Acre.

Em Cruzeiro do Sul, a duplicação da rodovia AC-405, no trecho entre o aeroporto e a entrada da segunda maior cidade do estado, segue em ritmo acelerado. A obra de R$ 36 milhões vem sendo executada pelo Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre).

Na zona rural, o Estado conta com R$ 94 milhões para o melhoramento e preparação de ramais para o recebimento de pavimentação. Além disso, por meio do programa Ramais do Acre, o governo, pelo terceiro ano consecutivo, firma parceria com as prefeituras municipais para a recuperação das estradas vicinais.

Muito em breve, o governador autorizará o serviço de pavimentação de 17,5 quilômetros do antigo acesso a Xapuri. O asfaltamento do ramal da estrada velha é uma antiga reivindicação dos produtores rurais da região. Os recursos para a obra são proveniente de uma emenda parlamentar de R$ 24,3 milhões destinadas pelo senador Marcio Bittar.

“Chegou a hora de trabalharmos ainda mais pela nossa população. Os recursos estão em caixa, já assinamos ordens de serviços para várias obras e muitas delas já estão sendo executadas. Não podemos perder tempo porque o verão está aí. Esse é só o começo de um grande pacote de obras, que lançaremos ao longo deste ano”, frisou o governador.

Na oportunidade, Cameli também ouviu as principais ações desempenhadas por sua equipe, assim como tomou conhecimento do plano de metas estipulados até o próximo ano. Presente na reunião, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Lima, destacou a realização do encontro, sobretudo pelo diálogo e disposição dos membros do governo em trabalhar pelo desenvolvimento do Acre.

“A participação em peso de todos os secretários demonstra a nossa união e compromisso com a sociedade, que acredita nesta gestão. O governador Gladson Cameli acerta quando propõe este tipo de reunião para avaliarmos o que já fizemos, corrigir nossas falhas e planejar as nossas próximas ações. Quem ganha com todo este empenho, com certeza, é a nossa população”, observou.