PERCENTUAL – Novo preço deve variar entre R$ 85 e R$ 103 por causa das altas acumuladas

A Tribuna

O gás de cozinha deve ficar mais caro para os consumidores finais a partir de amanhã, segundo o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo.

A mudança ocorre após o novo reajuste anunciado pela Petrobras na última quarta-feira (4), de 4,94% no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Com todas as nove altas já anunciadas entre maio e novembro, o percentual acumulado chega a 48,16%.

Na avaliação de um empresário, a série de aumentos anunciados pela Petrobras na refinaria são muito prejudiciais ao setor. “Se você acompanhar a evolução dos preços, as altas não estão sendo repassadas ao consumidor, então, consequentemente, as empresas estão descapitalizando cada vez mais”, declara. Ele denuncia que existe um número crescente de locais que revendem o gás de forma clandestina, o que acaba retirando das empresas a possibilidade de venda com valor que ele considera “justo” – os revendedores clandestinos não têm os mesmos custos operacionais de uma empresa regular. “A informalidade está acabando com o mercado”, pontua.

R$ 85

Com isso, o gás de cozinha em sua empresa, que era vendido por R$ 82, agora passa a custar R$ 85 na portaria e R$ 88 com a entrega.

No mercado como um todo, ele alerta que o produto vai ser vendido por cerca de R$ 90, mas, para não perder clientes, ele vai praticar um valor menor. Quanto às vendas, o empresário comenta que há uma queda quando o valor sobe, e que os consumidores preferem economizar.

Segundo o Sergap, as nove altas de maio a outubro foram na seguinte ordem: 5% em maio; 5,76% e 5% em junho; 5% em julho; 5% em agosto; 5% em setembro; 5% em outubro; e 5% em novembro.

Comentários