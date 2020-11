A motorista apenas informou (PRF), que fora contratada para entregar o veículo na cidade de Cobija. Departamento de Pando, pais vizinho.

Assessoria

Em duas ocorrências distintas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve três pessoas, apreendeu uma camioneta com vários sinais de adulteração e um revólver com a numeração raspada. Ambos os flagrantes aconteceram na sexta-feira (6) na BR-364 – na capital e no interior do Acre.

Por volta de 15h, uma equipe da PRF abordou uma camioneta na Unidade Operacional (UOP01) de fiscalização, na capital acreana. A condutora viajava sozinha no sentido da fronteira com a Bolívia.

Durante a fiscalização, a mulher disse que era paulista, ficou bastante nervosa e apresentou várias versões contraditórias sobre os motivos da viagem e origem do veículo.

Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram inspeção detalhada e identificaram vários sinais de adulteração, como as placas, de São Paulo (SP), número do motor e chassi, dentre outros.

Os PRFs constataram que o veículo original tratava-se de uma camioneta emplacada no estado de Goiás e roubado em São Paulo. Questionada, a motorista apenas informou que fora contratada para entregar o veículo na cidade de Cobija-Pando, país vizinho.

A mulher de 24 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhada com o veículo apreendido à Delegacia de Flagrantes para os trâmites legais.

Às 19h, outra equipe estava no Km 24, nas proximidades de Acrelândia (AC), quando os policiais determinaram parada a um condutor de uma motocicleta. O passageiro retirou um revólver da cintura e o jogou na mata.

No mesmo instante, os PRFs alcançaram a dupla na moto e recolheram a arma de fogo, com numeração suprimida e seis munições intactas.

Um dos ocupantes era adolescente. Diante de todos os dados expostos, os dois foram detidos, o revólver municiado apreendido, e levados para a Delegacia de Polícia Civil daquele município.

