O diretor técnico do Hospital do Juruá, Marcos Lima, confirmou a morte de uma bebê de 5 meses em decorrência de complicações da Covid-19.

Segundo a direção, a menina é de Marechal Thaumaturgo, e deu entrada na unidade na noite de quinta (5) em estado grave. Ela morreu na manhã desta sexta-feira (6).

No Hospital do Juruá há 10 pacientes internados, sendo oito na enfermaria do Hospital de Campanha e dois na UTI, sendo que um segue entubado. Lima disse que a bebê já chegou na unidade em estado grave. “Tinha teste rápido pra doença e já chegou muito grave”, disse o diretor.