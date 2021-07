Frio aumenta e cinco capitais têm previsão de mínimas abaixo de 5ºC

Forte massa de ar polar que entrou no país causou mais uma madrugada de resfriamento intenso no centro-sul do Brasil

Do R7

A forte massa de ar frio de origem polar que entrou no país causou mais uma madrugada de resfriamento intenso no centro-sul do Brasil nesta quinta-feira (29), de acordo com o site Climatempo. Ao menos, cinco capitais têm mínimas previstas abaixo de 5ºC: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Campo Grande e São Paulo.