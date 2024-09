Flamengo tenta com garotos da base, mas perde para o Grêmio fora de casa

Grêmio aproveitou três vacilos da defesa para marcar seus gols na partida, enquanto o Flamengo jogava bem, mais pecava no ataque

O Flamengo foi bem na partida deste domingo (22), contra o Grêmio. Mesmo com vários garotos da base, o Rubro-negro mostrou um estilo de jogo ofensivo, mas não foi suficiente para vencer os adversários. Em três chegadas do Grêmio, com algumas colaborações do goleiro Matheus Cunha, os donos da casa fizeram três gols, com Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa. Pelo Flamengo, Matheus Gonçalves e Felipe Teresa marcaram.

O primeiro tempo foi muito bom na Arena do Grêmio. Mesmo com os reservas e muitos jogadores da base, o Flamengo soube jogar na casa do adversário e poderia ir para o intervalo vencendo a partida. Apesar disso, quem abriu o placar foi o Grêmio. Em bagunça na entrada da área, a bola sobrou no pé de Cristaldo, que chutou colocado no cantinho e Matheus Cunha pulou atrasado na bola. Depois disso só deu Flamengo, que empatou em boa jogada de Alcaraz, que achou Matheus Gonçalves na lateral, o garoto driblou o defensor e chutou na bochecha da rede, sem chances para o goleiro Marchesin. O Rubro-negro até poderia ter virado em escanteio, mas o goleiro gremista tirou em cima da linha.

Na etapa final, manteve o mesmo roteiro. Era o Flamengo quem ditava as ações da partida, mas de novo em escapada de Reinaldo aos 9 minutos, o lateral bateu pro gol e Matheus Cunha deu rebote nos pés de Braithwaite, que desempatou a partida. Logo após, em lance infantil, Carlinhos acertou um tapa no rosto de Kannemann, que valorizou o toque e garantiu a expulsão do atacante do Flamengo.

Daí em diante, o Rubro-negro, cheio de garotos da base, não conseguiu fazer frente ao time do Grêmio. Aos 37 minutos, em jogada na lateral, Edenílson cruzou na medida para Diego Costa, que cabeceou como manda o figurinho e contou com uma colaborada do goleiro Matheus Cunha, que nem se mexeu para tentar fazer a defesa. No fim, ainda deu tempo de um dos estreantes da noite, Felipe Teresa, marcar de cabeça após jogadaça de Evertton Araújo driblando vários defensores do Grêmio.

O que o Tite pode tirar de útil dessa partida foram as boas atuações de Evertton Araújo, Matheus Gonçalves, Alcaraz e Wesley. Em contrapartida, Matheus Cunha e Carlinhos, mais experientes, foram péssimos e contribuíram ativamente para a derrota da equipe.

