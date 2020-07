Sensibilizados com a situação em que vem passando a população da cidade de Cobija em tempo de Pandemia causada pelo covid-19, a capital do estado de Pando/Bolívia, localizada na divisa do Brasil pelo Acre, recebeu uma pequena ajuda direcionada para famílias carentes daquela cidade.

O presidente Leandro Domingos, representado pelo advogado Junior Revollo, da Federação do Comercio do Acre, juntamente com o Sindicato dos Lojistas, doaram 500 cestas básicas ao governo de Pando, para que fosse distribuídas entre famílias carentes. “Ficamos sensibilizados com o anseio e vulnerabilidades das pessoas que estão confinadas em suas casas, como idosos e deficientes físicos que estão precisando de alguma ajuda”, destacou Revollo.

A entrega aconteceu na ponte que liga as cidades de Cobija e Epitaciolândia, onde contou com o apoio irrestrito da vice-governadora, Paola Ivannia Terrazas, que não mediu esforços para que essa ajuda chegasse no lado boliviano.

Junior comentou também que estão procurando ajuda para que sejam doados kits de medicamentos que possam combater o Coronavírus como; Azitromicina, Zinco, Ivermectina, Iboprofeno, vitimina C e D. Devido a burocracia entre os dois países em relação à remédios, estão buscando forma para levar mais essa ajuda ao lado boliviano nas próximas semanas.

A Fecomercio do Acre nos últimos dias, vem ajudando famílias carentes com doações de cestas básicas. Brasiléia e Epitaciolândia já foram contempladas nos últimos dias e centenas de famílias foram agraciadas com apoio dos prefeitos.

“Quero aqui agradecer aqui, o apoio da Anvisa e Receita Federal que foram muito solistas em ajudar nesta ação humanitária”, destacou Júnior.

Veja vídeo com Almir Andrade.

