A ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB) lançou oficialmente sua pré-candidatura à prefeitura de Sena Madureira na noite deste sábado (23). Sua vice será a publicitária Charlene Lima, que participou do evento junto com os pré-candidatos a vereadores do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Toinha Vieira, que foi prefeita de Sena Madureira por dois mandatos, é um dos nomes mais bem avaliados em todas as pesquisas já realizadas no município. Ela disse que já começou a elaborar o plano de trabalho que irá apresentar aos eleitores logo após as convenções.

“Confio em Deus, que é quem tem me dado forças para continuar lutando por Sena Madureira. Tenho um serviço prestado ao meu município e um nome limpo. E agora estarei ainda mais forte junto com essa mulher guerreira que é a Charlene Lima”, disse.

Para Charlene, a chapa apresentada por Toinha, onde ela será vice, mostra a força da mulher senamadureirense. “Temos muito para fazer em nosso município. Toinha foi uma grande prefeita. Juntas, iremos resgatar a alegria do nosso povo, que hoje está sem horizonte”, diz a publicitária.

A chapa de Toinha Vieira terá cerca de 30 candidatos. Na noite deste sábado, maioria participou da reunião organizada pelos diretórios do PSDB e do PTB, ocorrida na residência de Vieira.

