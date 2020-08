O Hospital Municipal Doutor Mariano Gayoso Castelo Branco, em Teresina, zerou o número de internações por Covid-19. Desde quinta-feira (20), nenhum novo paciente foi encaminhado ao local. Para comemorar, os profissionais da saúde gravaram um vídeo, fechando a ala que estava sendo usada no tratamento desses pacientes.

No vídeo que circulou nas redes sociais, os profissionais do hospital aparecem fechando as portas das salas destinada para o tratamento dos pacientes com o coronavírus ao som da música We Are The Champions, do Queen. No final, médicos e enfermeiros aparecem segurando placas agradecendo a equipe, quando a porta da ala é completamente fechada e eles se juntam para comemorar.

“Para comemorar, foi gravado um vídeo pelos profissionais de saúde, exclusivos da área Covid. Gesto esse que representa uma vitória diante dos momentos mais difíceis de propagação da doença em nossa cidade”, disse Ana Cléia de Sousa Marques, diretora-geral do Hospital. O Hospital, localizado no Bairro Santa Maria da Codipi, na capital piauiense, estava há cerca de quatro meses recebendo pacientes com diagnóstico de Covid-19. Desde março, 179 pacientes foram internados no hospital. De acordo com Ana Cléia, o estabelecimento tinha três leitos inicialmente. Durante o mês de junho, foram ampliados para 20 leitos dedicados ao tratamento da Covid-19 que ficaram totalmente ocupados. Desde 20 de agosto não se registrou mais nenhum caso no local pela doença. Até este sábado (22), o governo do Piauí contabiliza 71.899 casos confirmados de Covid-19, com 1.714 óbitos e 69.510 recuperados. Do R7

