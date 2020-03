O governo do Estado do Acre deve gastar R$ 1.456.000,00 milhão de reis por ano com o pagamento de salários dos sete ex-políticos nomeados nesta segunda-feira (9) para ocuparem cargos no Conselho Político do governo Gladson Cameli.

Segundo dados do Portal de Transparência, os nomeados vão receber salários de R$ 16 mil reais por mês para contornar crises políticas e aconselhar os governador Gladson Cameli em suas decisões políticas.

Segundo informações do Palácio, o Conselho Político terá a missão de orientar o governador sobre decisões políticas e gerir crises internas.

Os ex-políticos nomeados para os cargos de conselheiros são: Jairo de Souza Carvalho, José Elson Santiago de Melo, Nelson Rodrigues Sales, Marieldo Alves de Araújo, Normando Rodrigues Sales, Osmir D’Albuquerque Lima Filho e Paulo Jean da Silva Ximenes.

