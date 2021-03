O escritor e caricaturista Enilson Amorim, um dos mais famosos do Acre, viveu momentos de pânico na tarde desta quarta-feira (23), juntamente com sua esposa, Eliene Pereira Almeida, quando caminhava em uma rua no conjunto Procon, bairro Vila Ivonete.

Quatro homens que estavam em um taxi modelo Corsa, de cor branca, abordaram o casal, e um dos criminosos apontou um fuzil na cabeça do escritor exigindo os celulares e uma mochila que ele carregava nas costas.

“No primeiro momento pensei que fosse a polícia, já que um dos homens apontava um fuzil bem grande na minha direção, mas depois percebi que se tratava de assaltantes”, disse Amorim.

Assim que os bandidos foram embora, uma jornalista que passava pelo local ajudou o casal a chamar a polícia. Uma queixa foi registrada em uma delegacia de polícia através do sistema de internet.

Enilson Amorim enviou mensagem aos amigos através de uma rede social avisando o que tinha acontecido.

“Amigos, eu e minha esposa acabamos de ser assaltados. Levaram meu celular e o da minha esposa incluindo minha mochila. Se alguém ligar pedindo alguma coisa ou alguma informação sobre a minha pessoa ou a minha esposa, favor não responder. Os assaltantes estavam armados de fuzil e andavam num taxi.”

