Linda Cameli, mãe do governador do Acre, Gladson Cameli, usou as redes sociais para sugerir que as vacinas que estão armazenadas aguardando a imunização de povos indígenas sejam usadas em professores e policias em vez de ficarem paradas neste momento de colapso no sistema de saúde por causa da pandemia.

Linda classificou a situação de vacinas paradas aguardando a população indígena se decidir se vai ser vacinar ou não como “absurda”.

“Absurdo. Os professores e policiais precisam tomar a vacina”, escreveu Linda Cameli.

O Acre tem hoje cerca de 13 mil doses de vacina anticovid paradas aguardando solicitação para imunização dos indígenas nas aldeias acreanas.

