Por Leônidas Badaró

Ainda sem data definida para a volta às aulas presenciais, as escolas públicas já se organizam no Acre para a retomada do ano letivo de 2020 de forma remota no Acre. Os meses de fevereiro e março serão dedicados ao encerramento do ano letivo do ano passado. As atividades referentes a este ano devem se iniciar em abril.

No entanto, com o objetivo de evitar atrasos na entrega dos livros didáticos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informa que as escolas públicas de todo o país têm até 1º de março para informar o número de alunos matriculados em 2021 nos ensinos fundamental e médio.

O informe do quantitativo de estudantes deve ser feito por meio da ferramenta “matrícula”, disponível no Sistema PDDE Interativo/SIMEC. Caso a escola não tenha os dados, deve assinalar a opção “não sei informar”.

As instituições de ensino médio, além de informar o quantitativo de alunos, devem declarar quantos livros didáticos foram devolvidos para que o órgão faça um levantamento de reposição para os anos seguintes.

