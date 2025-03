Energisa lidera ranking de reclamações no Acre em 2024, aponta Procon

Bancos Bradesco e Brasil aparecem em seguida no levantamento, que visa promover transparência e melhorias no atendimento ao consumidor

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) divulgou, na semana passada, o ranking das empresas mais reclamadas no estado em 2024. A Energisa, concessionária de energia, ocupa o topo da lista, com 271 reclamações registradas. Na sequência, aparecem o Banco Bradesco, com 116 ocorrências, e o Banco do Brasil, com 113.

De acordo com o Procon, as empresas que integram o ranking são aquelas que tiveram reclamações relacionadas a descumprimento de acordos, reincidência em condutas já criticadas ou violações graves dos direitos do consumidor. A publicação do levantamento tem como objetivo informar a sociedade, incentivar melhorias no atendimento e subsidiar políticas públicas.

Em nota, a Energisa afirmou que a maioria das demandas recebidas via Procon refere-se a esclarecimentos de dúvidas e negociação de débitos. Já o Bradesco destacou que monitora as reclamações e trabalha ativamente na busca por soluções.

O Procon/AC reforça que a divulgação do ranking é uma ferramenta para promover transparência e pressionar por melhorias no serviço ao consumidor. O Banco do Brasil não se manifestou.

Veja, a seguir, a lista com as 10 empresas mais reclamadas no Acre:

1) Companhia de Eletricidade do Acre (271)

2) Banco Bradesco (116)

3) Banco do Brasil (113)

4) Claro (99)

5) Banco Pan (96)

6) OI (76)

7) Banco BMG (75)

8) Banco Santander (67)

9) Caixa Econômica Federal (58)

10) Banco Daycoval (56)

Procon com marco em sustentabilidade e eficiência no atendimento ao consumidor acreano

A sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), localizada na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco. Além de proporcionar um atendimento mais eficiente e humanizado à população, o prédio representa um marco para a administração pública estadual, sendo o primeiro do governo a contar com energia renovável.

Atendimento eficiente e infraestrutura moderna

O Procon Acre foi projetada para oferecer um ambiente moderno e acessível, proporcionando mais conforto aos cidadãos que buscam orientação e resolução de conflitos nas relações de consumo. Com ampliação da estrutura, o espaço conta com salas equipadas para atendimento individualizado, auditório para palestras e capacitações, além de espaços destinados à equipe técnica do órgão.

Desde a implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), seguido pelo Sistema do ProConsumidor e da plataforma Consumidor.gov, o Procon/AC realizou mais de 270 mil atendimentos, consolidando-se como referência na defesa do consumidor. Além disso, a instituição promoveu mais de mil ações educativas entre 2021 e 2024, com palestras, distribuição de material informativo e participação em eventos comunitários. Na área de fiscalização, foram realizadas mais de 7 mil ações para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Histórico e fortalecimento do Procon Acre

Criado em 2000, o Procon passou por diversas mudanças ao longo dos anos. Em 2019, durante o primeiro mandato do governador Gladson Camelí, o órgão foi transformado em autarquia, ganhando autonomia administrativa e financeira. Desde então, tem se expandido para todas as cinco regionais do estado, garantindo atendimento à população dos 22 municípios acreanos.

A sede vem com inovação, modernidade e moderno com tecnologias e projetos inovadores, como o CDC Digital e a Escola Estadual de Defesa do Consumidor, que visam fortalecer a transparência e a educação para o consumo.

Com essa iniciativa, o governo do Acre reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores, o fortalecimento da defesa do consumidor e a promoção de um futuro mais sustentável para o estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários