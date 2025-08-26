Prefeitura de Rio Branco e Ufac firmam parceria para recintos de primatas e educação ambiental no Parque Ambiental Chico Mendes

A professora Débora Almeida, coordenadora do projeto, ressaltou a importância da parceria. “Nosso foco é oferecer condições que estimulem a saúde física e psicológica dos primatas do parque

O Parque Ambiental Chico Mendes, administrado pela Prefeitura de Rio Branco, recebeu o projeto de extensão “Primatas neotropicais sob cuidados humanos: bem-estar animal e educação ambiental”, conduzido pela professora Débora Almeida, do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre (Ufac).

A iniciativa tem como objetivo promover enriquecimento ambiental e bem-estar para os primatas que vivem no parque, garantindo melhores condições de manejo e estimulando comportamentos naturais dessas espécies.

Como parte das atividades, está sendo realizado um ciclo de palestras ministrado por diversos profissionais, incluindo integrantes da própria equipe técnica, de biólogos e veterinários, do Parque Ambiental Chico Mendes, fortalecendo o intercâmbio de conhecimentos entre a universidade e a gestão municipal.

O projeto será desenvolvido em etapas. A primeira contempla a aplicação das práticas de enriquecimento ambiental nos recintos. Já a segunda fase prevê a divulgação dos resultados à população, por meio de ações de educação ambiental voltadas para estudantes da rede de ensino da capital, em parceria com a Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal.

A diretora do Parque Ambiental Chico Mendes, Joseline Guimarães, destacou a relevância da iniciativa. “O Parque Chico Mendes tem como pilares a educação ambiental, a conservação, o entretenimento e a pesquisa. Estar próximo das instituições de ensino e somar esforços em projetos como este fortalece nossa missão de cuidar da fauna e conscientizar a população sobre a importância do bem-estar animal.”

A professora Débora Almeida, coordenadora do projeto, ressaltou a importância da parceria. “Nosso foco é oferecer condições que estimulem a saúde física e psicológica dos primatas do parque, respeitando suas necessidades naturais. Além disso, queremos compartilhar esse conhecimento com a sociedade, mostrando que o bem-estar animal é parte fundamental da conservação e da educação ambiental.”

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso em unir ciência, educação e gestão ambiental para garantir qualidade de vida aos animais sob cuidados humanos e promover consciência socioambiental entre a população.

