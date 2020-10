Por

Pesquisa de intenção de votos realizada pela Agência Delta e encomendada pelo site Folha do Acre, realizada entre os dias 19 a 20 e outubro, mostra que a eleição em Rio Branco está longe de uma definição, jogando o pleito para um eventual segundo turno.

Os candidatos Socorro Neri (PSB), Minoru Kimpara (PSDB) e Tião Bocalom (PP) estão em um empate técnico se for levado em conta a margem de erro da pesquisa.

Em um cenário de pesquisa estimulada, Neri aparece com 23,67% das intenções de votos, Minoru Kimpara conta com 21,17% e Tião Bocalom aparece com 20, 67% das intenções. O candidato do MDB à Prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte, aparece com 14,83% das intenções de votos, seguidos de Daniel Zen (PT) com 3,33%, Jarbas Soster (Avante) 1,33% e Jamyl Asfury (PSC) é o último colocado com 1% das intenções de votos. Brancos e nulos são 6% e que não quiseram ou não souberam responder 8%.

Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são citados, Socorro Neri aparece com 19,67% das intenções de votos, Minoru Kimpara com 16,17%, Tião Bocalom 13,17%, Roberto Duarte aparece com 8,83%, Daniel Zen 2,17, Jarbas Soster 0,67% e Jamyl Asfury 0,50%. Brancos e nulos somaram 5,50% e que não souberam ou não quiseram responder somou 33,33%.

Dados da divulgação

Período da coleta de dados: 19 a 20 de outubro

Margem de erro: 4%

Nível de confiança: 95%

Quantidade de entrevistas: 600

Realização: Delta Agência de Pesquisa

Contratante: Amazônia 7 Produções Ltda

Registro no TRE: AC 01864/2-2020

Comentários