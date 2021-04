O encarregado do Deracre em Xapuri, Eriédson Soares, não há a garantia de que a embarcação possa ser conduzida de volta ao porto com apenas um motor, em razão da forte correnteza

A balsa que faz a travessia de veículos e pedestres entre os dois lados da cidade, em Xapuri, ficou à deriva na noite desta terça-feira, 27, após um problema mecânico no motor que impulsiona a embarcação, que estava sem equipamento reserva.

Nas últimas semanas, o transporte que é mantido pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária (Deracre) tem funcionado de maneira precária, pois os motores da embarcação extrapolaram a vida útil.

Nos últimos dias, a balsa vem operando com apenas um motor, que se encontra em péssimas condições de funcionamento. Recentemente, uma equipe do Deracre esteve em Xapuri, quando se reuniu com representantes de moradores e autoridades locais.

Na ocasião, segundo as informações apuradas, a direção do órgão se comprometeu em enviar um novo motor para reforçar o funcionamento do serviço no município, mas isso não ocorreu até o momento, o que fez com o problema se agravasse.

No incidente desta terça-feira, apenas uma motocicleta e alguns pedestres faziam a travessia do rio quando o motor apresentou problemas e a embarcação ficou à deriva, descendo o rio por cerca de 7 quilômetros onde os operadores conseguiram atracá-la.

De acordo com o encarregado do Deracre em Xapuri, Eriédson Soares, não há a garantia de que a embarcação possa ser conduzida de volta ao porto com apenas um motor, em razão da forte correnteza, pois o rio está em movimento de vazante.

Por conta da vazante, há outra preocupação, segundo Soares: a de que a balsa encalhe ou aderne, aumentando as dificuldades para recuperá-la. Porém, nas primeiras horas da manhã, uma equipe retornou ao local para tentar trazer a balsa de volta à cidade.

Em um grupo de WhatsApp criado por usuários do serviço, há muitos protestos e reclamações por conta da situação. Inclusive, há alguns participantes que sugerem o fechamento da BR-317 como forma de protesto contra a situação.

A vereadora Alarice Botelho, do PT, única mulher na Câmara de Xapuri, enviou uma mensagem via Facebook para o governador Gladson Cameli pedindo providências com relação ao problema que a cada dia ganha maior proporção na cidade.

