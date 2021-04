Em estado grave, o pastor teve que ser transferido na segunda-feira (19) para um hospital na capital acreana, por meio do Tratamento Fora do Domicílio do Acre (TFD). Sem ambulância, os profissionais de saúde tiveram que improvisar e usar uma caminhonete para fazer o transporte dele da unidade de saúde da cidade até o aeroporto. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Pouco mais de um ano após registrar os primeiros óbitos por Covid-19, a cidade de Jordão tem o menor número de mortes pela doença. Conforme dados do boletim divulgado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde, Jordão tem somente um óbito. A morte do pastor ainda não foi incluída no boletim.

Com pouco mais de 8 mil habitantes, Jordão foi o penúltimo município acreano a registrar morte pela doença. A primeira e única morte na cidade foi do indígena Roldão Kaxinawá, de 99 anos, no dia 11 de julho do ano passado, após 10 dias de luta contra a Covid-19. Ele estava internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco.

A cidade registra ainda o menor número de casos confirmados de Covid-19 do estado, com um total de 381 e tem a terceira menor taxa de incidência da doença no Acre, com 44,9 casos para cada mil habitantes.