Ascom/Policia Civil

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 15, o delegado José Obetânio e agentes da Delegacia Geral de Mâncio Lima, prenderam em flagrante delito três homens por envolvimento com o tráfico de drogas, além de apreender uma quantidade razoável de entorpecentes pronto para ser comercializado.

Uma operação foi montada com os agentes das delegacias de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, tendo o apoio de um cão farejador da Polícia Civil.

No cumprimento de mandado de busca e apreensão foram presos em flagrante N.G.L., 26 anos e A.S.D.J., vulgo “capa preta” de 27 anos. Outro homem que se encontrava na companhia da dupla também foi levado à delegacia.

As investigações apontam que dias atrás a dupla tinha se dirigido ao Ramal do Havaí – Zona Rural de Rodrigues Alves, e adquirido uma farta quantidade de entorpecente, que seriam comercializada no próximo fim de semana na região.

O delegado José Obetâneo fez questão de enaltecer o trabalho dos agentes das delegacias de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, e disse que as operações serão intensificadas nos próximos dias, pois essas cidades não têm espaço para criminosos contumazes, que durante muito tempo humilharam a população, tentando impor medo e terror, na medida em que praticavam homicídios, roubos, furtos, tráfico de drogas, além de outros delitos não menos graves.

“Bandido bom é bandido preso. Em Mâncio Lima não ficará “pedra sobre pedra”, e quem estiver com senha na mão, tenha paciência que sua oportunidade vai chegar”, disse o delegado.

Insta salientar que o papel exercido pela Polícia Civil do Acre, que trabalha de forma integrada, é destacado pela busca incessante de gerar na população uma atmosfera de paz em todo o Acre, com o objetivo de que o tecido civil da sociedade não fique à mercê da ousadia dos impiedosos, membros de organização criminosa.

