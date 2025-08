Expoacre: Mailza Assis visita Espaço Indústria e exalta o setor produtivo

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, visitou nesta quinta-feira, 31, o Espaço Indústria da Expoacre 2025, onde ressaltou a importância da parceria entre o Governo do Estado e o setor produtivo para impulsionar o desenvolvimento econômico do Acre.

Acompanhada pelo secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, ela foi recebida pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e deputado federal, Zé Adriano. Mailza percorreu os estandes, conversou com expositores e destacou a força da indústria acreana.

“Está muito bonita a feira, bastante movimentada e com a população prestigiando. Toda essa estrutura da FIEAC e demais federações tem uma participação significativa e agradecemos essa parceria com o Governo do Estado. É assim que conseguimos organizar um ambiente para negócios, fortalecer a nossa economia e desenvolver o nosso estado”, afirmou Mailza.

“Aqui temos uma amostra da força do Acre – o que produzimos, a nossa cultura, nossos empreendimentos. É uma oportunidade de mostrar isso para outros estados e para empresas que queiram investir aqui”, completou a vice-governadora.

Zé Adriano destacou a relevância da presença da vice-governadora no evento e projetou uma atuação ainda mais próxima entre o setor industrial e o Executivo estadual nos próximos anos. “Para nós, é sempre muito gratificante ter o Executivo aqui reconhecendo nosso esforço. O setor empresarial é muito grato ao governador Gladson Cameli, e aproveitamos para colocar à vice-governadora o desafio que ela terá a partir do ano que vem, quando assumirá o governo”, disse.

O presidente da FIEAC reforçou a necessidade de manter e ampliar o diálogo com o Governo do Estado. “Queremos seguir trabalhando juntos. Nos próximos quatro anos, nossa meta é aproximar ainda mais o setor produtivo do Executivo para consolidar uma parceria duradoura, respeitosa e que traga desenvolvimento real para o Acre”, assinalou.

O Espaço Indústria da Expoacre 2025 é uma vitrine da produção local, reunindo empresas, sindicatos e instituições ligadas à FIEAC, SESI, SENAI e IEL. Com foco em inovação, geração de negócios e valorização do que é produzido no estado, o espaço tem sido um dos grandes destaques da feira.

