Por Antonia Nascimento

Na manhã deste Domingo (07), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve em Brasiléia cumprindo agenda com o Governador Gladson Cameli, Deracre, IMAC, Secretário de Saúde, e demais Prefeitos do Alto Acre, Fernanda Hassem, Sérgio Lopes e Bira Vasconcelos.

Na ocasião, em nome da população de Assis Brasil, Jerry pediu socorro ao Governo para recuperar ruas de Assis Brasil, destacando que no bairro Bela Vista, tem ruas que estão precárias de tal modo que se um cidadão adoecer, a ambulância não consegue entrar para prestar socorro. No tocante, destacou que 90% das ruas estão esburacadas, os ramais nem se falam porque estão intrafegáveis.

Jerry também falou da sua preocupação em relação aos casos de dengue, enfatizando que começou uma limpeza geral na cidade, mas está fazendo quase que manualmente porque não dispõe de maquinários, tais como retroescavadeira, pá carregadeira, nem caçamba, então precisa de ajuda e por isso clama em nome do seu povo.

Dentre outras coisas o Prefeito clamou sobre segurança pública, destacando que no município só existem 02 Policiais Militares para dar conta das rondas. Falou sobre a questão dos imigrantes, da escola que está destruída por conta da cessão para o convívio dos imigrantes; e solicitou medidas em relação ao fluxo de estrangeiros indo e vindo pela fronteira Brasil/Perú.

Gladson ouviu atentamente o clamor de Jerry e concordou que o Prefeito está com um grande abacaxi nas mãos mas vai ser descascado porque tem visão do que acontece na ponta. Disse saber que o povo já não tem mais paciência para esperar e por isso quer logo uma solução. Nisto se comprometeu em ajudar Jerry, reforçando que o Estado está a disposição para fazer parceria com a Prefeitura para levar mais qualidade de vida à população.

DERACRE FARÁ INVESTIMENTOS EM ASSIS BRASIL

O Diretor do Deracre, Petrônio Antunes, anunciou que Assis Brasil será contemplado com R$ 230 mil reais em melhoramento de ramais, R$ 57 mil reais em limpeza e adequação de vias, R$ 68 mil reais em tapa buracos, R$ 1 milhão e 400 mil em reforma e ampliação de escolas, R$ 200 mil reais em ações do DEPASA, R$ 499 mil reais em projetos para área de Saúde, somando um total de R$ 2.456.201,42 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e dois centavos).

IMAC DOOU MADEIRAS PARA ASSIS BRASIL

O Presidente do Instituto de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Acre (IMAC) , André Hassém, juntamente com o Governador Gladson, na presença das autoridades presentes fizeram a doação de madeiras apreendidas pelo IMAC, para o Município de Assis Brasil e demais municípios do Alto Acre.

Comentários