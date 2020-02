O Presidente da Câmara Municipal Rogério Pontes(MDB) e os Vereadores Edu Queiroz(PT), Joelso Pontes(PP) e Mário Jorge Fieca (MDB), reivindicam do Deracre em parceria com a Prefeitura de Brasileia a reconstrução da ponte do ramal Km 59 de mais de 60 metros na zona rural do município que vai beneficiar mais de 800 famílias de 11 comunidades da região

Visando melhores condições de acesso aos moradores da localidade e garantindo aos extrativistas que moram na Reserva Extrativista Chico Mendes(Resex) de escoarem seus produtos como a castanha e a borracha.

Os parlamentares se reuniram na manhã desta quinta-feira,13,com o diretor presidente do Deracre, Ronan Fonseca que anunciou o início dos trabalhos de reconstrução da nova ponte no ramal do km 59 no início do período de verão deste ano.

Ouça entrevista.

