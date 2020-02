Em resposta as indicações do deputado estadual Antônio Pedro (DEM) para a recuperação de ramais no município de Xapuri, o governo do Estado destacou que conseguiu captar a quantia de R$ 24,5 milhões para as obras.

O democrata comemorou a notícia e agradeceu o governador Gladson Cameli (PP) pelo empenho em melhorar a qualidade de vida da população, em especial, dos moradores de Xapuri.

“Foi com grande alegria que recebi a notícia de que o governo havia captado recursos para atender uma de minhas indicações. Só quem mora na zona rural sabe a dificuldade que é atravessar um ramal. Constantemente vemos os produtores pedindo ajuda para escoar os produtos. Estudantes reclamam da dificuldade em chegar as escolas. Essa revitalização trará qualidade de vida aquelas pessoas. Agradeço ao governador por mais esse pedido atendido. Isso mostra o seu compromisso com o povo do Acre”, disse.

De acordo com Antônio Pedro, em ofício recebido do Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre), o órgão está na fase e elaboração de projetos complementares a fim de viabilizar a obra.

“O primeiro passo já concluído, que é a captação dos recursos. O Deracre agora elabora o projeto para a realização da obra. Futuramente teremos nossos ramais revitalizados. Mais uma vez reforço meu compromisso com o povo e suas demandas”, finaliza.

(Assessoria)

Comentários