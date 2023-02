Dorielson deixa o São Francisco e acerta com Humaitá

Com a confirmação da estreia na Copa Verde no próximo domingo, 19, às 17 horas, no Florestão, contra o Princesa do Solimões, do Amazonas, a comissão técnica do Rio Branco alterou a programação de treinamentos visando o confronto.

“Tínhamos duas programações e agora vamos priorizar a partida. Vai ser uma partida difícil, mas precisamos colocar o Rio Branco na segunda fase”, declarou o técnico Ulisses Torres.

Trabalhos táticos

Segundo Ulisses Torres, os trabalhos táticos serão prioridade até a próxima sexta, 15.

“Vamos ajustar a equipe com os treinos táticos. A ideia é manter o trabalho com intensidade para podermos chegar no melhor nível no domingo”, explicou o treinador.

Ingressos definidos

Os torcedores irão pagar R$ 20,00 na entrada inteira e R$ 10,00 na meia para assistir o duelo do domingo, no Florestão.

