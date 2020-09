Michael Douglas foi preso em flagrante um dia após o crime no bairro Boa União. Na casa onde ele estava, a polícia encontrou o carro que teria sido usado no crime e também apreendeu um revólver calibre 38.

Por Iryá Rodrigues Michael Douglas Pinheiro está sendo julgado nesta sexta-feira (18) por participação na morte da pequena Rebeca Vitória Santos, de 4 anos, com um tiro na cabeça, ocorrida há quase dois anos em Rio Branco. O júri popular começou volta das 8h na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

A menina foi morta no dia 21 de setembro de 2018 quando um carro passou atirando e um dos disparos atingiu sua cabeça. O crime ocorreu no Conjunto Habitacional Vila Betel, em Rio Branco, nas proximidades da Fundação Bradesco. Rebeca chegou a ser socorrida e levada inicialmente para a UPA e depois para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), mas acabou não resistindo durante a cirurgia. Além de Pinheiro, Tiago Alves Barbosa também está sendo julgado por ter participado do homicídio da criança.

Barbosa foi preso pela Polícia Civil no dia 28 de setembro de 2018 suspeito de participação na morte do sargento do exército João Evangelista dos Santos, de 58 anos, no dia 27 de agosto daquele ano. Segundo a polícia, ele também estava no carro que passou atirando no bairro onde a menina morava.