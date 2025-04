Diretoria do Independência fecha as contratações de Passarinho e Cabeludo

O meia Asaf acertou a saída do Santa Cruz e ainda este mês fará uma avaliação no Corinthians, de São Paulo. Contudo, a rescisão com a Capivara não ocorreu de uma maneira amistosa e o atleta não deve mais vestir a camisa da Capivara.

Relação desgastada

A relação ficou desgastada entre os representantes do atleta e a direção do Santa Cruz chegou ao ápice com a avaliação programada no Corinthians. Os dirigentes do Santa Cruz souberam do teste somente quando o clube paulista pediu a liberação da equipe acreana.

“Os clubes têm um acordo para esse tipo de trabalho. Os pais do Asaf conseguiram programar o teste e o Santa Cruz não vai atrapalhar a vida do atleta. Fizemos a liberação e o Asaf poderá fazer o teste sem nenhum problema”, explicou o diretor do Santa Cruz, Léo Raches.

