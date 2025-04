Conselheiros denunciam que trabalham o triplo do previsto e com exposição a riscos

A Câmara de Vereadores de Rio Branco recebeu nesta terça-feira (8) os conselheiros tutelares Débora Matos, Anilton de Sá e Igor Ramon, que denunciaram a alta exposição a situações de riscos durante o exercício da profissão e defasagem na remuneração.

Débora Matos afirmou que a remuneração dos conselheiros tutelares em Rio Branco não são equivalentes aos riscos aos quais os profissionais são expostos, e citou que os conselheiros tutelares na capital recebem menos do que no município do Bujari. “Agora, neste momento, temos uma conselheira que está em audiência em decorrência de, no ano passado, um violador de direitos, descontente com o atendimento, adentrou no terceiro Conselho Tutelar e quebrou um carro, quebrou tudo. Não agrediu os conselheiros porque eles se trancaram. Hoje não estamos aqui só para falar de nossa relevância, mas também sobre nossa insatisfação, pois o conselheiro tutelar hoje ganha R$ 4.401,00, temos um aditivo em decorrência da exposição à violência, mas nessas circunstâncias temos municípios como o Bujari, que hoje tem salário acima do que recebemos em Rio Branco, que é muito abaixo do que vale a nossa relevância para a sociedade”, disse.

Anilton de Sá, por sua vez, disse que além da defasagem salarial, os conselheiros trabalham mais que o triplo da carga horária prevista. “O conselho de Bujari recebe hoje 90% do salário de um vereador, portanto R$ 6.400,00, mas faço essa fala não por inveja, mas porque também merecemos ser valorizados. Não estamos trabalhando atendendo violação de direito porque a gente quer, não, como foi dito por um secretário. Estamos trabalhando 96 horas a mais do que previsto em edital, e vou dizer mais; se realinharmos a escala para trabalhar apenas as 40 horas previstas, vocês vão ver a falta de direito ‘espocando’ por todos os lugares”, disse.

Igor Ramom pontuou que, além da relevância do papel do Conselho Tutelar, o trabalho é composto por grande responsabilidade. “Chamamos a atenção de vocês vereadores para refletir sobre a melhora das condições do Conselho Tutelar. Temos a responsabilidade de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Temos uma lei municipal que versa sobre a responsabilidade do município em subsidiar o funcionamento do Conselho Tutelar, e essas condições não se atem somente às operações logísticas, mas essa atribuição é também de dar condição de remuneração para que o trabalhador possa se sustentar”, afirmou.

