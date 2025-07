Indústria, ciência e tecnologia realçam-se na 50ª edição da Expoacre 2025

O espaço dedicado à indústria gera um alto desenvolvimento e a produção está em expansão com mais tecnologia. É uma forma das empresas expandirem seus negócios e a população se beneficia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), promove um espaço inovador, voltado à divulgação de tecnologias, estímulo ao empreendedorismo e valorização de iniciativas locais em inovação e economia criativa.

Com foco em inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico, o espaço reúne startups, instituições de ensino técnico, projetos de economia criativa e soluções digitais voltadas para o fortalecimento da indústria local.

Para o titular da secretaria de estado de indústria, ciência e tecnologia, Assurbanípal Mesquita, o espaço reúne o que tem de melhor evidenciando o potencial acreano preparado com muito entusiasmo pelo Estado, tendo em vista a importância que os expositores têm a oportunidade de comercializar seus produtos e expandir seus negócios.

“O espaço da indústria nesta edição está dividido em três segmentos. O primeiro é o espaço de expositores, com cerca de 160 indústrias acreanas apresentando seus produtos e serviços. O segundo é o espaço da inovação, ampliado para receber startups e empreendedores da economia criativa. Mantemos também o tradicional espaço de jogos eletrônicos, com torneios e empresas do setor. O terceiro destaque é o espaço internacional, com expositores do Peru, Bolívia e outros países vizinhos. Nele, implantamos uma sala de rodadas de negócios, onde empresas acreanas se reúnem com representantes de supermercados e indústrias estrangeiras para ampliar parcerias e transações comerciais”, disse.

Durante todos os dias da feira, o público poderá conhecer de perto ações apoiadas e desenvolvidas, além de iniciativas que aproximam ciência e tecnologia do cotidiano das pessoas. O espaço também oferece oficinas, demonstrações práticas, exposições de produtos tecnológicos e atendimento a empreendedores interessados em acessar crédito, capacitação ou programas de incentivo.

Para o visitante, Nonato Dantas, é notável o quanto a feira evoluiu durante as edições. “Esta edição está bastante inovadora. O governador preparou um evento especial este ano. Inclusive, as atrações também estão excelentes. O espaço dedicado à indústria gera um alto desenvolvimento e a produção está em expansão com mais tecnologia. É uma forma das empresas expandirem seus negócios e a população se beneficia, parabéns ao governador”, falou.

Outro visitante, o jovem empreendedor do ramo da borracharia, Kauan Israel Cardoso, ressaltou a importância da Expoacre trazer novidades para todos os ramos: “Esse galpão mostra que o Acre está acompanhando as mudanças do mundo. É um espaço que inspira, tem várias novidades, até para minha área que atuo na área empresarial, a feira está com atrações diversificadas e estou observando uma grande variedade de produtos e serviços, o que torna a feira muito interessante. Considero relevante que, no setor industrial, as empresas apresentem suas inovações durante os dias da feira, aproximando-as do público”, reiterou.

A feira segue até o dia, 3, com entrada gratuita, programação cultural diversificada e oportunidades de negócios em diversas áreas. O estande da Seict funciona diariamente durante o evento, com atividades abertas ao público.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários