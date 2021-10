Detran realiza mutirão de atendimentos para serviços de veículos e vistoria

Com intuito de atender a demanda reprimida, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realiza mutirão de atendimentos, sem necessidade de agendamento, para serviços de veículos, de 18 a 27 de outubro.

Os atendimentos disponibilizados serão: solicitação da segunda via da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), que é o antigo DUT, transferência de veículos, comunicado de venda, emissão do Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV), vistoria, além da entrega de documentos de transferência, que foram emitidos até janeiro de 2020, quando foi implantado o documento no modelo eletrônico.

Vale lembrar que para acessar todos os serviços é necessário apresentar original e cópia dos documentos pessoais e que para realizar a transferência de veículos e solicitar segunda via do CRV é preciso antes realizar vistoria, procedimento necessário também para o proprietário que precisa realizar alguma alteração de característica ou de categoria do veículo.

O mutirão de atendimentos para serviços de veículos será de 18 a 27 de outubro, das 7h30 às 13h30, por ondem de chegada. A unidade de vistoria de veículos fica na Travessa Caramuru, 113, 7º BEC. Já a unidade de serviços de veículos, está localizada na Avenida Nações Unidas, 2710, Estação Experimental.

“Os mutirões são para facilitar o atendimento para uma parcela dos usuários que não tem facilidade ao acesso às ferramentas digitais, dessa forma quem preferir acessar os serviços por meio de agendamento deve aguardar o próximo dia de abertura das vagas no site, que é dia 25 deste mês, para marcar data e horário posterior ao mutirão”, explica Anderson Castro, diretor de operações do Detran/AC.

Vale lembrar que só poderá entrar no local quem estiver atendendo todas as regras de segurança necessárias para a prevenção da Covid-19. O próximo mutirão a ser realizado pelo órgão será de provas práticas para a obtenção da primeira habilitação, a ser realizado em novembro.