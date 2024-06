Desligamento de energia pelo whatsApp não é fake; serviço pode ser solicitado

Crime ocorre em área de alta segurança; Polícia busca suspeitos

Victor Eduardo Tavares da Silva, de 18 anos, foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite deste sábado (22), nas proximidades do Palácio do Governo do Acre, na Avenida Getúlio Vargas, região central de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Victor estava aguardando o ônibus na parada localizada atrás do Palácio do Governo, a cerca de 400 metros do Comando Geral da Polícia Militar e próximo à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Enquanto esperava com seu namorado, dois moradores em situação de rua se aproximaram e, armados com uma faca, anunciaram o assalto.

Victor estava com o celular na mão e, apesar de inicialmente pensar em entregar o aparelho, reagiu ao assalto. Os criminosos o feriram com dois golpes de faca na região temporal da cabeça, causando sangramento intenso. Os assaltantes fugiram com o celular em direção ao bairro Dom Giocondo, conhecido como “Papouco”.

Populares que presenciaram o ataque ajudaram Victor e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local rapidamente. Devido à gravidade dos ferimentos e o sangramento ativo, uma ambulância de suporte avançado foi chamada para assistência médica adicional. Victor foi levado ao pronto-socorro e encaminhado diretamente para o Centro Cirúrgico em estado grave.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram informações sobre os suspeitos e realizaram buscas na região, mas não conseguiram encontrá-los. A Polícia Civil investigará o caso como tentativa de latrocínio.

Este incidente levanta preocupações sobre a segurança na região central de Rio Branco, especialmente com o aumento de crimes envolvendo moradores em situação de rua portando armas.

