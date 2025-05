CRAS de Epitaciolândia, celebra Dia das Mães com tarde de atividades emocionantes e acolhedoras

Os equipamentos vão ajudar na agilidade dos processos e melhoria da qualidade dos serviços à população.

O presidente do Imac, André Hassem, afirmou que o instituto vai continuar investindo em modernização, qualificação e capacitação de servidores. Ele disse ainda que todas as representações do Imac no estado vão receber novos equipamentos.

“Acabamos de entregar novos equipamentos que vão reforçar e melhorar significativamente a qualidade dos serviços públicos prestados. Essa é mais uma ação do governo Gladson Camelí. Seguimos trabalhando com seriedade e transparência para garantir um atendimento mais digno, ágil e humano para todos”, falou.

Somados, os investimentos totalizam R$ 1.254.700, proveniente de recursos próprios do Imac, Fundo da Amazônia e Fundo Especial do Meio Ambiente (Fecca).

A coordenadora em exercício da Repac, Ângela Lopes, falou sobre a importância da entrega dos equipamentos no interior.

“Estávamos precisando, agora vamos aprimorar o atendimento ao cidadão e também vai melhorar na nossa qualidade de serviço, agradeço ao presidente André Hassem pelo emprenho”, disse.

No dia 15 de abril, o governador Gladson junto ao presidente do Imac, André Hassem, entregou equipamentos na sede do autarquia em Rio Branco.

Modernização

O presidente do Imac enfatizou que esse é o pontapé de uma série de ações de fortalecimento do instituto, que deve inaugurar ainda no primeiro semestre deste ano a nova sede e implantar o Sistema de Meio Ambiente do Acre (S-Imac).

“Esses equipamentos vão ajudar a área técnica e, com isso, vamos dar melhores condições aos nossos servidores para um atendimento de excelência à população. Estamos muito felizes também em falar que nos próximos meses temos muitas mudança com a nossa nova sede e a implantação no novo sistema de meio ambiente”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários