Cassação de Antônia Lúcia pode levar médico Israel Milani à Câmara dos Deputados

O Acre registrou, em abril de 2025, o maior custo médio da construção civil do país no cenário nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira, 09, por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi).

Com a desoneração da folha de pagamento, o custo por metro quadrado no estado chegou a R$ 2.070,01, o maior entre os estados da federação. Já sem a desoneração, o custo saltou para R$ 2.196,96, colocando o Acre na segunda posição entre todos os estados brasileiros, atrás apenas de Santa Catarina, cujo valor chegou a R$ 2.209,23.

Apesar dos altos valores, o Acre apresentou variação mensal praticamente estável, de apenas 0,01%, mesma taxa observada em março. No acumulado do ano, porém, o estado já registra uma elevação de 4,95% com desoneração e de 5,36% sem desoneração, mais que o triplo da média nacional, que foi de 1,56% e 1,60%, respectivamente.

Nos últimos 12 meses, o aumento acumulado no Acre é de 9,25% (com desoneração) e 9,92% (sem desoneração), o que representa a maior alta entre os estados da região Norte e uma das maiores do Brasil. Para comparação, Rondônia registrou custo de R$ 2.007,46 (com desoneração) e R$ 2.129,28 (sem), enquanto o Amazonas ficou com R$ 1.832,15 e R$ 1.945,15, respectivamente. A média nacional em abril foi de R$ 1.818,64 (com desoneração) e R$ 1.937,33 (sem).

A composição do custo considera dois principais componentes: materiais e mão de obra. Nacionalmente, os materiais tiveram alta de 0,31% e a mão de obra subiu 0,68%, reflexo de acordos coletivos. Em 12 meses, os aumentos acumulados foram de 3,92% e 5,88%, respectivamente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários