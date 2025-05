Acre já soma mais de R$ 45,5 milhões em empréstimos contratados pelo Crédito do Trabalhador

Crédito do Trabalhador já movimenta R$ 45,5 milhões no Acre, beneficiando mais de 8,5 mil empregados formais

Mais de 8,5 mil trabalhadores celetistas no Acre já aderiram ao Crédito do Trabalhador, programa do Governo Federal que oferece empréstimos consignados com taxas reduzidas, garantidos por até 10% do saldo do FGTS. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelam que, até a última quarta-feira (7), o valor total contratado no estado ultrapassou R$ 45,5 milhões.

No Acre, os empréstimos têm valor médio de R$ 5,1 mil, com parcelas em torno de R$ 310,15, com parcelas em torno de R$ 310,15. A iniciativa busca oferecer uma alternativa financeira mais acessível aos trabalhadores formais, reduzindo a necessidade de recorrer a créditos com juros elevados, como os do cartão de crédito.

Números nacionais impressionam

Ao nível nacional, o Crédito do Trabalhador já superou a marca de R$ 10 bilhões em empréstimos aprovados desde que entrou em operação, há pouco mais de um mês. O programa já beneficiou 1,8 milhão de trabalhadores com carteira assinada em todo o Brasil. A média dos contratos gira em torno de R$ 5,4 mil, com prestação média de R$ 323,76 e prazo de pagamento de 17 meses.

O Crédito do Trabalhador tem sido uma opção viável para quem busca liquidez sem comprometer grande parte da renda. Com juros menores e descontos direto na folha de pagamento, o programa vem ganhando adesão em todo o Brasil, incluindo o Acre, onde a demanda segue em crescimento.

Expectativa de expansão

Diante dos resultados positivos, o governo federal avalia ampliar o alcance do programa, que já se consolida como uma ferramenta de inclusão financeira para a classe trabalhadora. No Acre, a adesão reflete a necessidade de crédito acessível e a confiança no modelo de consignado vinculado ao FGTS.

Enquanto isso, bancos e instituições financeiras parceiras do programa seguem otimizando a análise de contratos para atender a demanda crescente. A expectativa é que, nos próximos meses, mais trabalhadores possam usufruir das condições facilitadas oferecidas pelo Crédito do Trabalhador.

