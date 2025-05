Vice-governadora Mailza visita a Dom Porquito e defende plano de expansão da maior agroindústria da região Norte

O plano de expansão prevê aumento na capacidade de abate e novos investimentos em tecnologia e qualificação da mão de obra local

Como parte das comemorações do Mês da Indústria, a vice-governadora Mailza Assis visitou, na tarde da sexta-feira, 9, as instalações da Dom Porquito Agroindustrial S/A, localizada no município de Brasileia. A agenda integra as ações do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Agência de Negócios do Acre (Anac) voltadas ao fortalecimento do setor produtivo acreano.

Durante a visita, Mailza conheceu o plano de expansão da empresa, que atualmente é uma das maiores empregadoras do Alto Acre e um dos principais polos exportadores de carne suína da região Norte. A indústria tem ampliado sua capacidade de produção e já exporta para mais de dezoito países, além de atender o mercado interno com marcas consolidadas como Mister Pig, Sabbor e Refinatti.

“A Dom Porquito é um exemplo claro de que é possível aliar crescimento econômico, geração de empregos e produção sustentável. O governo do Acre está comprometido em fortalecer esse ambiente de desenvolvimento”, destacou a vice-governadora.

A empresa emprega atualmente mais de 500 pessoas e mantém um sistema de integração com produtores locais, fomentando a economia regional. O plano de expansão prevê aumento na capacidade de abate e novos investimentos em tecnologia e qualificação da mão de obra local.

“Por determinação da vice-governadora, a Seict e a Anac vão estabelecer parceria com as prefeituras da região para qualificar mão de obra especializada e preparar a população ativa para os resultados esperados. Com os novos investimentos na ordem de R$ 200 milhões, a perspectiva é duplicar de 500 para 1.000 empregos somente na Dom Porquito nos próximos dois anos”, destacou Assurbanípal Mesquita.

Ainda de acordo com o titular da Seict, o governo do Estado se esforça para garantir a captação de US$ 15 milhões junto ao Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo para o Desenvolvimento Internacional (Fossem). O objetivo é investir diretamente na estruturação da cadeia produtiva da carne suína com aumento da competitividade no mercado externo.

“Com esses recursos, queremos fortalecer os produtores locais, ampliar a capacidade de exportação e garantir que o Acre se consolide como referência de produção sustentável na Amazônia”, afirmou o secretário.

Alder Costa, diretor da Dom Porquito, agradeceu a visita da vice-governadora Mailza Assis e destacou a importância do diálogo entre o setor produtivo e o governo. “Receber a vice-governadora aqui reforça o compromisso do Estado com quem produz. O diálogo permanente com o governo é fundamental para superar desafios, planejar o crescimento e manter o Acre em rota de desenvolvimento sustentável”, afirmou.

O que disseram as demais autoridades:

“É bom ver a indústria local se aperfeiçoando. O papel do estado é o de oferecer infraestrutura como ramais, energia de qualidade, qualificação em parceria com o sistema S, ou seja, facilitar e não criar embargos. O que vimos aqui é o efeito multiplicador da renda através do emprego. Mais de 500 funcionários que recebem em dia e deixam renda em Brasileia e Epitaciolândia” – Luiz Calixto – secretário de Estado de Governo.

“O manejo de suínos em sua maioria acontece dentro dos limites de Epitaciolândia, onde, com apoio do Estado temos mantido a trafegabilidade dos ramais de inverno a verão. Vamos continuar apoiando esse empreendimento que gera empregos e riquezas para o Alto Acre” – Sérgio Lopes – prefeito de Epitaciolândia.

“Em parceria com a Seict vamos planejar a qualificação de mão de obra especializada para atender a demanda do mercado e gerar mais emprego e renda. A vice-governadora Mailza está de parabéns por incentivar os incentivos de fortalecimento a economia regional” – Carlos Amando – prefeito de Brasileia

“Estou impressionado com a qualidade dos produtos feitos aqui e de saber que 90% vai para fora do Acre levando o nome do nosso estado para o mundo. A vice-governadora Mailza acerta quando prepara o crescimento da cadeia produtiva” – Edvaldo Teles – prefeito do Bujari.

