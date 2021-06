Davi Friale alerta para chegada de uma forte onda de frio para próxima semana no Acre

O meteorologista, Davi Friale, em boletim nesta quarta-feira, 23, alertou para a chegada de uma poderosa onda de frio polar para a próxima semana que atingirá os estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e os países vizinhos, Bolívia e Peru.

“Há possibilidade de que o frio seja intenso durante vários dias, podendo causar transtornos a muitas pessoas, em especial, os moradores de rua. Estaremos publicando, diariamente, as informações necessárias sobre mais esta massa de ar polar, que provocará mais uma forte friagem na Amazônia Ocidental”, afirmou.

De acordo com o meteorologista, o decorrer desta semana será de tempo bom e seco, sem chuvas, em Rio Branco e na maioria dos municípios do Acre.

“As maiores temperaturas, até domingo próximo, ficarão situadas entre 29 e 32ºC e as mínimas, entre 18 e 21ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do leste e do sul do Acre. Já, em Cruzeiro do Sul e Tarauacá e nos demais municípios do centro e do Vale do Juruá, as máximas vão oscilar entre 31 e 34ºC e as mínimas, entre 20 e 23ºC”, explicou.