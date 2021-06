Mais de 72 mil acreanos devem procurar postos de vacinação para segunda dose de vacina contra a Covid-19

Em levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), cerca de 72.768 pessoas estão aptas a receberem a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 e devem procurar os postos de vacinação, sendo que o último lote de imunizantes enviados ao Acre, com 19.250 doses, pelo Ministério da Saúde é para esta finalidade.

De acordo com o epidemiologista da Sesacre, Marcos Lima, as pesquisas mostram que a proteção é maior quando o esquema de vacinação, ou seja, as duas doses, está completo.

“A vacinação com o esquema vacinal completo protege a pessoa contra uma forma grave da doença e, consequentemente, de não ser hospitalizada e de ir a óbito”, explicou Marcos Lima.

O Acre aplicou até agora, de acordo com os dados que constam na plataforma do E-SUS Notifica, alimentada pelos municípios, cerca de 205.656 1ª doses, dessas já estão aptas a tomar a 2ª dose, explica Marcos Lima, “conforme os critérios de tempo definidos pelo Ministério da Saúde, 116.989 pessoas, sendo que 44.221 pessoas já fizeram isso, ainda faltam 72.768”.