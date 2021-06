Campeão mundial, Aluízio Chulapa será umas atrações do futebol solidário na fronteira

No dia 18 de dezembro de 2005, em Tóquio, no Japão, o alagoano Aluízio Chulapa erguia uma das taças mais importantes do futebol: a de campeão mundial de clubes.

Naquele jogo, foi dele o passe magistral para o gol de Mineiro, que deu o tri campeonato ao São Paulo contra o Liverpool, da Inglaterra. Dezesseis anos depois o atacante vai pode mostrar, no Acre, um pouco do seu futebol e contar a história desse histórico confronto.

Aluízio Chulapa será uma das atrações do “Futebol Solidário”, evento que acontece no próximo dia 26, no estádio Antônio Araújo Lopes, em Epitaciolândia. Promovido e organizado pela prefeitura local com apoio do governo do Estado e da Clinica de Diagnóstico da Família(CDF), o “Futebol Solidário” tem como meta arrecadar alimentos para famílias que vivem abaixo da linha de pobreza no município.

Ao lado de Chulapa estarão outros convidados ilustres como Amaral, campeão da Libertadores, o tetra campeão mundial de boxe, Acelino Popó, Alex Dias, Pedrinho Anão, Felipe Prior, o ator Eri Jhonson, Marcão Diniz, Paulinho Sena e o modelo acreano Marcelo Bimbi.

A prefeitura estabeleceu que para assistir o evento, o torcedor precisa trocar 5 kg de alimentos pelo ingresso.

Médico do povo entre os convidados

Entre tantas celebridades um acreano ilustre também foi convidado para prestigiar e abrilhantar o evento. O médico cardiologista Welber Lima confirmou presença, e vai, além de entrar em campo, levar sua solidariedade ao povo da fronteira. Welber é um profundo conhecer da realidade das famílias acreanas e disse que o convite para colaborar com o “Futebol Solidário”, o motiva ainda mais a atuar em favor dos menos favorecidos.