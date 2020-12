Por Pedro Fernandes

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na última quinta-feira (10), que estão previstas para janeiro a abertura das inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) de 2021.

Com isso, estudantes que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em janeiro e fevereiro de 2021 não poderão usar as notas da prova, que é um dos critérios de seleção para o Prouni, SiSU e Fies, para acessar o ensino superior (universidades públicas e privadas).

De acordo com cronograma divulgado pelo MEC, o Prouni 2021 terá inscrições abertas de 12 a 15 de janeiro, o SiSU 2021 abrirá de 19 a 23 de janeiro e o Fies 2021 abrirá inscrições de 26 a 29 de janeiro. Já os resultados do Enem 2020 só serão liberados em 29 março de 2021.

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu uma entrevista sobre o SiSU para a afiliada da Globo Nordeste – a partir do minuto 19:23 do telejornal local ou a partir de 15:03 do vídeo.

Manutenção das Datas:

A Defensoria Pública da União recomendou ao Ministério da Educação (MEC) que altere o cronograma do SiSU, ProUni e do Fies referente ao primeiro semestre de 2021.

RESALVA: É importante frisar, que as datas dos processos seletivos podem sofrer alterações (sem edital publicado, não há data confirmada para a seleção de 2021).

