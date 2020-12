Por

Em um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o governo federal informa que já investiu mais de R$ 44 bilhões somente para o enfrentamento à Covid-19 em todos os estados e Distrito Federal.

Para o Acre, de acordo com o governo federal, o investimento até agora foi de mais de 187 milhões de reais. Desse total, mais de R$ 71 milhões já foram empenhados, mais de R$ 28 milhões em despesas liquidadas e quase 24 milhões de reais já foram pagos com a compra de equipamentos, insumos e outros gastos no combate à pandemia.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o Acre é apenas o quinto estado no ranking dos que mais receberam recursos para o enfrentamento à Covid-19, ficando à frente apenas dos estados do Amapá, Rio Grande do Norte, Sergipe e o Distrito Federal.

Os principais investimentos do governo federal junto aos estados e municípios é na aquisição e entrega de ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos, além da habilitação e prorrogação de leitos de UTI.

Até hoje, foram habilitados 16.248 leitos de UTI para o tratamento exclusivo de paciente com Covid-19, desses 244 são UTI pediátrica. Além disso, foram prorrogados a habilitação de 13.314 leitos de UTI. O valor total investido pelo Governo Federal é de R$ 2,9 bilhões, para que estados e municípios façam o custeio dessas unidades pelos próximos 90 dias, ou 30 dias para unidades intensivas prorrogadas.

A rede pública de saúde teve sua estrutura de assistência intensiva ampliada com a entrega, até o momento, de 12.131 novos ventiladores pulmonares adquiridos pelo Ministério da Saúde, para o tratamento de pacientes graves infectados com o coronavírus em todos os estados e no Distrito Federal. Com a compra, o SUS conta agora com 58.794 ventiladores pulmonares distribuídos em todas as regiões do país.

A distribuição para os municípios e unidades de saúde é de responsabilidade de cada estado, conforme planejamento local. As entregas levam em conta a capacidade instalada da rede de assistência em saúde pública – principalmente nos locais onde a transmissão está se dando em maior velocidade.

Os dados em relação aos gastos e repasses para o combate à pandemia podem ser acessados aqui.

