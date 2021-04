O corpo encontrado e resgatado na última sexta-feira, dia 9, no rio Acre pela equipe do Corpo de Bombeiro do 5º Batalhão do Alto Acre, foi levado para o IML na Capital para exames cadavérico e tentar identificar quem seria a vítima.

Após a falta de identificação nestes sete dias aproximadamente, se acredita que o mesmo teria morrido dois dias antes de ser encontrado o estado de decomposição avançada e a falta de reclamação de corpo na fronteira.

O homem que aparenta ter entre 30 e 40 anos, não portava documentos. Conforme informou a delegada titular de Brasiléia, Carla Ivane, “o corpo não foi reclamado e não existe nenhuma identificação e nas próximas 48 horas ninguém aparecer, devido o estado avançado de decomposição, irá ser enterrado como indigente”, disse.

