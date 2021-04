Durante um trabalho de rotina realizado por uma das guarnições da Polícia Militar do 5º Batalhão, quando realizavam ronda pelo Bairro Ferreira Silva, na noite desta segunda-feira, dia 12, por volta das 21h30, quando perceberam uma grande movimentação em uma das casas.

Ao abordarem um dos possíveis ‘clientes’ que havia saído da casa, o mesmo disse que havia adquirido uma ‘parada’ no local. Foi quando decidiram averiguar o local e foram surpreendidos pelo ‘gerente’ que após ser chamado, não percebeu que seria os policiais devido a escuridão do local.

Quando viu que seria os policiais, o ‘gerente’ que é menor de 17, ainda tentou se livrar de 25 ‘paradas’ contendo cloridrato de cocaína. Foi quando recebeu voz de prisão e iniciaram buscas na casa, e uma mulher de 24 anos que estava dentro da casa, também detida.

Além da droga apreendida com o jovem, outras trouxinhas foram localizadas, além de produtos que foram usados como moedas de troca por dependentes químicos. Uma moto de placa boliviana também foi localizada, sendo produto de roubo no lado boliviano que foi entregue as autoridades bolivianas.

O casal foi conduzido à delegacia de Brasiléia, juntamente com a droga, dinheiro e os produtos apreendidos na casa. Os mesmos seriam conduzidos ao judiciário local após serem ouvidos pela delegada titular do município.

Os dois poderão responder pelo crime de associação ao tráfico, comércio ilegal de drogas e receptação de produtos provenientes de furtos.

