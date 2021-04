Um corpo de um homem com idade entre 30 a 40 anos, foi visto descendo o rio Acre no final do dia desta sexta-feira, dia 9. Fato esse que chamou atenção de muitos curiosos e que acionaram os Bombeiros do 5º Batalhão.

O corpo do homem teria enganchado abaixo da ponte José Augusto, no Bairro José Braúna. Os bombeiros seguraram o corpo até a chegada de um agente da Polícia Civil para realizar a primeira analise do corpo, para saber se havia algum ferimento perfurante ou corte.

Na primeira análise, nada foi encontrado levando a crer que a morte pode ter acontecido no prazo de 48 horas aproximadamente, de causas naturais. Mas, somente com exames no Instituto Médico Legal – IML, poderão dar um resultado preciso.

Uma guarnição da Polícia Militar estive no local para dar apoio até a chegada de agentes da Polícia Civil. Duas hipóteses estão sendo levantadas no momento: tentar atravessar o rio alcoolizado e não conseguir, ou sofrer um infarto no momento.

O homem vestia calça marrom escuro, camisa preta e tinha uma máscara no queixo. Nenhum documento foi encontrado nos bolsos, fora um isqueiro e um panfleto de loja. Não existe no momento, nenhum registro de pessoas desaparecida na fronteira.

O corpo foi resgatado pelos Bombeiros e entregue aos agentes da Polícia Civil, que por sua vez, será levado ao IML da Capital, para os exames cadavérico e tentar identificar se é brasileiro e boliviano.

