As convenções partidárias que vão definir as coligações e escolher os candidatos ao cargo de prefeito e vereador estão permitidas a partir desta segunda-feira (31) no Acre e em todo país.

Além disso, também inicia o período para registro de candidaturas no TSE.

De acordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral os partidos poderão realizar suas convenções em formato virtual ou presencial até 16 de setembro, atendendo às recomendações de saúde para evitar a propagação da covid-19.

Este ano, a data do pleito foi adiada em decorrência do avanço no número de casos do novo coronavírus. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 15 de novembro, e o segundo está marcado para o dia 29 de novembro.

