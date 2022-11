Confronto entre facções criminosas termina com um morto, um preso e dois feridos na Capital do Acre

William Borges Soares, de 29 anos, vulgo “Tanaca”, foi morto a tiros e Antônio Railan Mendonça, 26, e Gleison Roberto do Carmo, 21, foram feridos na tarde desta quarta-feira (23), dentro de uma residência na Rua 27 de Julho, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Tanaca, Antônio, Gleison e outro homem estavam dentro de uma casa na rua 27 de Julho, quando foram surpreendidos por quatro criminosos, que chegaram no local em um carro modelo Onix de cor branco, fortemente armados e invadiram a residência para tentar matar o quarteto.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas fazem parte de uma organização criminosa e também estavam armados dentro da casa, e começaram uma intensa troca de tiros. Os criminosos que chegaram no veículo conseguiram escapar ilesos, mas William “Tanaca” foi morto com vários tiros no peito e no abdômen.

Antônio Railan foi ferido com um tiro no abdômen e conseguiu pular uma cerca de madeira e correu até um apartamento que ele alugou recentemente na rua Tabosa, no bairro João Paulo II. Gleison foi ferido no braço e conseguiu correr e se esconder em uma outra residência próxima ao local do confronto.

Um homem identificado apenas como Fernando conseguiu correr com a arma na mão e foi perseguido por policiais militares à paisana que moram na região. Na fuga, Fernando se desfez da arma e foi detido na rua Juricaba, próximo a um posto de saúde. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias sendo uma de suporte avançada (01) e outra de suporte básico (07). No local, a equipe de suporte avançado atestaram a morte de “Tanaca”, enquanto a equipe de suporte básico atendeu Gleison, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A ambulância de suporte avançada ainda foi acionada para a rua Tabosa para atender Antônio Railan, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A PM também isolou a casa onde “Tanaca” foi morto para os trabalhos da perícia. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários