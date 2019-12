O condutor que dirige com imprudência pode ter a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) explica quais as atitudes incorretas levam à suspensão.

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), o motorista perde o direito de dirigir ao acumular 20 pontos ou mais na sua carteira, caso cometa diversas infrações dentro de um ano. A suspensão pode ser de seis a 12 meses.

Outra forma é caso o condutor cometa infrações cuja penalidade seja além do pagamento da multa, como dirigir alcoolizado, conduzir motocicleta sem fazer uso do capacete, exceder o limite de velocidade em mais de 50% do permito, dentre outras. Neste caso, a suspensão da CNH pode ser de 1 a 12 meses.

É importante lembrar que reincidências nas infrações, podem levar à cassação da CNH. Se o condutor for flagrado dirigindo no período de suspensão terá sua carteira cassada.

“O Condutor com direito de dirigir suspenso deve entregar a CNH ao Detran e fazer o curso de reciclagem no Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado junto ao órgão de trânsito”, afirmou o presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte.

O motorista deve entregar o certificado do curso de reciclagem e solicitar a CNH, somente após cumprir o prazo de suspensão.

Comentários