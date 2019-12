Rio Branco teve um sábado sangrento. Foram quatro mortes violentas. O primeiro caso foi do jovem Elivan César de Asouza, 24 anos. Ele foi morto em sua residência com sete disparos de arma de fogo, dois dele na cabeça.

O jovem assistia ao jogo do Flamengo contra o Liverpool quando dois homens chegaram à rua Primavera, no Jorge Lavoucat. O garupa desceu, entrou na residência e efetuou os disparos. Ele ainda foi socorrido pelo Samu, mas ao chegar ao Pronto Socorro veio a óbito.

O segundo caso de execução se deu no Loteamento Adauto Frota, região do Custódio Freire. Eduardo Silva Mota, 29 anos, foi executado com nove disparos de arma de fogo. O modus operandi sempre o mesmo. Dois homens em uma moto foram ao local e assassinaram o rapaz na área da residência.

O terceiro caso da noite aconteceu na Travessa Vidal, Bairro Novo Horizonte, região da Baixada da Sobral, imediações da Floresta. O jovem Francisco Elisson da Silva, 29 anos, perdeu a vida em frente a sua residência. Ele conversava com um amigo quando um homem, em uma moto vermelha chegou perto dos amigos e atirou contra Francisco. Foram três disparos mortais.

A quarta morte trágica, esta por atropelamento, se deu na bairro Dom Giocondo. Um idoso foi atropelado ao passar por trás de uma máquina retroescavadeira que limpava um terreno na região. O homem teve o corpo esmagado pelo equipamento. Na hora do acidente, o condutor da máquina não percebeu o idoso, ele precisou se avisado por populares do que tinha acontecido. O nome do idoso não foi divulgado. Consta que ele era morador de rua e não portava documentos.

