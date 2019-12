Na comemoração, a Secretária de Educação, distribuiu panetones aos servidores municipais e afirmou a intensificação de apoio a Instituição e um acompanhamento de maior qualidade para 2020.

“Quero agradecer a cada um de vocês que participam da nossa gestão, que contribuem diretamente para qualidade do ensino da nossa rede municipal de educação, parabéns pelo trabalho realizado em 2019, mesmo com as dificuldades impostas, superados os obstáculos e estamos mudando e qualificando o ensino no quinari. Em 2020 trabalharemos ainda mais, novos investimentos serão realizados em materiais, equipamentos, qualificações e avaliações” destacou a Secretária sob aplausos.