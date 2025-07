Vídeo: Militar embriagado atropela quatro idosas que voltavam da igreja em Rio Branco

Tecnologia, cultura e empreendedorismo se unem para encantar visitantes na maior feira do Acre

Entre os destaques da Expoacre 2025, o Espaço Sebrae tem atraído olhares e sorrisos com a presença do Robô Mídia, uma ferramenta interativa e tecnológica que tem encantado o público com música, dança e interação divertida. A iniciativa alia inovação e marketing institucional de forma lúdica, promovendo os serviços e ações do Sebrae de maneira mais próxima e envolvente.

“O robô é uma forma de marketing fora do convencional, que rompe com o modelo estático da televisão e se transforma em algo mais dinâmico e acessível. Ele dança, interage e chama a atenção para o que o Sebrae tem a oferecer ao empreendedor”, destacou Fabry Saavedra, assessor da diretoria executiva da instituição.

Segundo ele, a presença do Robô Mídia reforça o compromisso do Sebrae com a inovação e com o estímulo ao empreendedorismo regional. A proposta é mostrar que, mesmo em um ambiente festivo como a Expoacre, é possível comunicar de forma eficiente e criativa.

Além do robô, o espaço conta com uma programação diversificada que inclui loja colaborativa com produtos regionais, degustação de cafés produzidos no Acre, experiências com realidade virtual e inteligência artificial, jogos digitais, roleta premiada e o Empreende Room, uma sala temática com desafios inspirados no universo dos negócios.

Outros atrativos incluem exposições de peixes e artesanato, espaço da panificação com degustações e o Passaporte do Empreendedor, que garante brindes para quem participa das atividades no local.

“O Sebrae é a casa de quem quer empreender. Aqui mostramos que inovação, cultura e pequenos negócios caminham juntos e têm muito a oferecer para o desenvolvimento do estado”, completou Saavedra.

