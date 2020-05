A comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, localizado na cidade de Brasiléia, major Ana Cássia, realizou na manhã desta segunda-feira, dia 25, uma pequena formatura com alguns policiais para não deixar a data passar em branco.

Por motivos relacionados à pandemia, não foi possível realizar alguma atividade onde pudesse contar com todo o efetivo e uma festa, ou algo parecido, para não descumprir os Decretos publicados pelos governos.

“Fizemos uma pequena e singela homenagem ao dia que é muito importante para nós. São 104 anos da nossa Instituição levando um trabalho significativo para toda sociedade de nosso estado, visando principalmente a democracia”, destacou a Comandante.

A Major também vem destacando o importante papel do efetivo do 5º Batalhão, que vem demostrando um trabalho no combate ao crime em geral na regional do Alto Acre, cuidando do cidadão de bem.

“Quero desejar a todos os policiais militares do Acre, um parabéns por estar sempre na linha de frente cuidando de todos, mantendo a ordem e cumprindo as leis, assim temos uma Instituição que tem o respeito de todos”, finalizou a major da Polícia Militar do Acre.

CONVITE ESPECIAL! NÃO PERCA!! HOJE ÀS 16:00h (Acre)

Nesta segunda-feira, 25 de maio, a Polícia Militar do Acre completa 104 anos de criação!

O “aniversário” é nosso, mas queremos presentear VOCÊS! Segunda-feira, 25 de maio, a partir das 16h (horário Acre) nossa amada Furiosa fará um lindo musical para comemorarmos essa data tão importante para nossa história!

Música de alto nível, alegria, diversão e além da Banda de Música da PMAC (que já é um espetáculo à parte), também teremos participações mais que especiais!

Não vai esquecer, hein! Anota na sua agenda: segunda-feira, 25, 16h, através do perfil oficial da PMAC no FACEBOOK.

Vem comemorar com a gente! Te esperamos.

