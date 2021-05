Com restrições, Iapen confirma retorno de visitas nos presídios

Por

Com a queda do número de casos de Covid-19 em todo estado, que também reflete na diminuição de contaminação entre Policiais Penais, servidores administrativos e presos, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN-AC) informou, nesta quarta-feira (19), que as visitas aos presídios irão retornar neste fim de semana.

De acordo com o presidente do Instituto Penitenciário do Acre, Arlenilson Cunha, as visitas retornam no próximo domingo (23) em todos os presídios do Acre, porém, Cunha destacou que a flexibilização será com restrições. “Todos os cuidados serão tomados, barreira sanitária, medição de temperatura ao ingressar na unidade prisional. Além disso, só será permitido uma visita por apenado”, explicou.

O diretor-presidente destacou que todas as medidas devem ser publicadas na edição do Diário Oficial, ainda esta semana.

Em abril, o órgão havia prorrogado por mais 30 dias a suspensão das visitas nos presídios do estado, devido o registro de mais de 560 casos de Covid-19 entre policiais penais e servidores administrativos no sistema prisional do Acre.

Destes, 506 são de policiais penais e 57 de servidores administrativos. São 987 casos notificados entre os servidores, segundo o Iapen. Dos casos confirmados, 508 já receberam alta.